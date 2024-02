Norwegian Cruise Line renonce à Venise et escalera à Ravenne 🔑

Venise, la Cité des Doges attend encore plus de passagers en 2024, grâce aux très nombreuses compagnies qui lui restent fidèles même si elles sont obligées de stationner depuis 2021 dans le port d’en face, Porto Marghera.



« Bien que tous les efforts aient été déployés, l'expérience globale n'est pas à la hauteur du niveau que nous souhaitons offrir à nos passagers », a écrit la compagnie aux agences.



Et de reconnaitre que « Venise est l'une des plus grandes destinations au monde et sommes conscients des désagréments et de la frustration que cette annulation peut causer. »



A la place, la compagnie se tourne vers Ravenne en Italie et à Rijeka en Croatie.



Contactée ,Norwegian ne nous a pas donnés de précisions supplémentaires alors que d’autres entreprises ont pris leurs marques après avoir été « chassées » de la lagune en 2021 pour être rapatrié dans le port d’en face.