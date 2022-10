Octobre Rose : ASSUREVER soutient la lutte contre les cancers du sein avec l’Association Ruban Rose

Participez-vous aussi en accueillant chaleureusement nos équipes et en acceptant de réaliser ce selfie, à chacun sa contribution. Plus nous obtiendrons de selfies, plus nous aiderons, ensemble, la lutte contre les Cancers du Sein.



L'opération sera relayée sur les réseaux sociaux et en partenariat avec l’Association Ruban Rose.



ASSUREVER soutient également d’autres associations comme ELAN 2 (Centre d’Accueil de Jour pour tout adulte en situation de handicap) en assurant leurs Séjours d’Accueil Temporaires, A chacun son Everest (l’Association qui accompagne des enfants atteints de cancer ou de leucémie, et des femmes en rémission d’un cancer du sein, pour les aider à affronter la phase délicate de l’après-cancer et qu’ils puissent retrouver confiance, joie de vivre et un nouvel élan de vie), mais aussi de jeunes espoirs sportifs comme le biathlonien Martin Bourgeois République que vous pourrez suivre les 15 et 16 octobre à Arçon dans le Doubs, ou des skippers expérimentés prêts à braver les éléments comme Team l’Esprit d’Equipe.



Soutenir avec détermination fait intégralement partie de notre ADN.