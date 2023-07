Olga Kefalogianni (Grèce) : "Le tourisme durable doit être érigé au rang de priorité nationale" 🔑

TourMaG - Sur le volet environnemental, la Grèce est-elle en retard par rapport à ses homologues européens ?



Olga Kefalogianni : Au contraire. Je crois que nous sommes probablement le pays le plus en avance sur ce sujet. Je le rappelle, c’était déjà une priorité de notre ancien Premier ministre lorsque j’ai été nommée ministre du Tourisme en 2012.



Des programmes spéciaux pour préserver la biodiversité ont été mis en place depuis longtemps. Comme par exemple l’interdiction sur neuf montagnes en Grèce d’avoir des activités humaines. Nous sommes le premier pays à avoir fait cela.



Autre exemple, l’île d’Astypalea dans la mer Egée a été choisie par Volkswagen pour en faire sa vitrine de l'électromobilité. C’est un peu le laboratoire en Europe de la décarbonisation. De même Tilos dans l’archipel du Dodécanèse n’utilise que des matériaux recyclables.



TourMaG - Comment comptez-vous lutter et limiter le tourisme de masse ?



Olga Kefalogianni : Mon souci a toujours été de lisser les flux de touristes sur l’ensemble de l’année. C’est pour cela que nous avons fait la promotion d’un tourisme qui ne soit pas que balnéaire, mais également culturel, religieux, gastronomique, nature, randonnée…



L’idée est aussi de promouvoir des endroits moins connus en Grèce et qui sont très agréables. Cela continue d’être une priorité. Des fonds européens nous aident à faire la promotion de ces différents types de tourisme.



Ceci dit, nous ne sentons pas vraiment ce problème de surtourisme en Grèce. Des études sont régulièrement menées afin de s’assurer que nos destinations les plus connues ne soient pas affectées par le tourisme de masse. C’est possible encore aujourd’hui de gérer les choses.



Nous sommes très réactifs. Nous nous efforçons de prolonger la saison été et promouvoir de multiples destinations tout au long de l’année.



Concernant la croisière, je pense que nous devons contrôler davantage. Mettre en place des quotas. Car sur quelques îles comme Santorin ou Mykonos, il y a trop de monde. Nous devons respecter la nature, son équilibre, son harmonie. C’est compliqué avec de grands bateaux de croisières.