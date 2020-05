Open tourisme Lab : "La start-up nation n'est plus", selon Emmanuel Bobin

C'est un peu des deux.Je pense qu'en interne, l'évolution des compétences dans les organisations territoriales n'a pas été à la même vitesse de celle des clients.L'adaptation a pris énormément de retard. Il manque encore proportionnellement parlant des chefs de projets digitaux, dans les régions.Des questions fondamentales se posent toujours.Aujourd'hui, nous abordons les problématiques suivantes : un site internet de destination doit avoir quel usage ? Quelle est sa cible ? Les visiteurs les socioprofessionnels ou les politiques ?Bien souvent, les portails ont voulu remplir toutes ces cases et cela donne un gloubi-boulga.Nous avons fait des tests de sites de destinations. Si l'intention de départ est centrée sur les utilisateurs et clients, nous nous sommes rendu compte que très vite l'idée de départ était perdue.Et que les sites n'arrivaient pas à transformer les engagements en réservations.Bien sûr.Pour nous, les plateformes des destinations ou régions ont deux vocations, d'un côté l'inspirationnel et de l'autre la mise en relation.Il faut que tout le monde se demande jusqu'où il doit aller dans ces deux axes.Généralement, beaucoup d'énergie a été mise sur l'annuaire, pour repérer les acteurs locaux, mais aussi sur l'engagement, pour attirer les internautes, ce qui entraînent un manque d'argent pour les contenus et donc le côté inspirationnel.L'équilibre à trouver sera très important pour les mois à venir.En effet, mais aujourd'hui il y a une extraordinaire opportunité. Tous les territoires ont révisé leurs budgets, puisque la promotion à l'international n'a plus de sens. Ils se posent énormément de questions.Ils se demandent quoi faire de ces sommes et quel est leurs rôles (des territoires, ndlr) ?Tout le monde n'est pas Thomas Saison, c'est-à-dire que le modèle des stations de ski n'est pas duplicable sur d'autres destinations.Je me dis que nous réapprenons que nous ne sommes pas invincibles, nous sommes désormais mortels.La maîtrise du risque zéro n'est pas possible et nous apprenons l'humilité. Ce que je trouve magique dans cette période, c'est l'énergie du collectif et de l'humain.Nous le voyons à l'OTL, lorsque nous travaillons par équipe sur l'open innovation cela va beaucoup plus vite, puis aussi avec l'effet cohorte des promotions. Les anciennes et les nouvelles s'entraident.Le confinement a confirmé l'intérêt des besoins sociaux que nous avons les uns avec les autres.Tout le monde doit l'entendre au niveau du tourisme, pour que les acteurs prennent en compte l'impact social et environnemental de nos activités.Nous devons trouver des nouvelles formes d'équilibres, pour trouver les transitions vers le durable.