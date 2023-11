Ouverture du Mondrian Bordeaux Les Carmes *****

Dieu et Mon Droit

L'ouverture du Mondrian fait figure d'événement car tous les Bordelais connaissent la, dérrière laquelle il s'abrite.C'est là, en effet, qu'ont été érigés en 1871, les chais Hanappier et Calvet, agrandis dix ans plus tard sous la houlette de l’architecte Charles Brun dans un style architectural néo-gothique. C’est le bâtiment tel qu’il apparaît aujourd’hui, avec ses treize travées couronnées de crénelage qui encadrent l’entrée principale et sa grande porte en arc brisé surmontée d’un pignon portant les armes du Royaume-Uni et sa devise : «», témoin des étroites relations commerciales, viticoles notamment, entre Bordeaux et l’Angleterre.Situé à deux pas de la Garonne, ce somptueux bâtiment a ainsi été, deux siècles durant, le coeur battant du négoce vinicole dans le quartier entièrement dédié des Chartrons.Las, en 1966, un incendie a détruit ces chais hébergeant un siècle de grands crus classés. Rebâti, le lieu abritera un temps une table gastronomique, la Table Calvet, avant d’être confié en 2018 par la famille Pichet au créateur Philippe Starck qui, accompagné de Jean- François Le Gal (cabinet d’architecture Advento), a rénové la façade historique et réalisé le tout nouveau hôtel.. Il poursuit actuellement son développement sur le marché hôtelier haut de gamme. Outre Mondrian Bordeaux Les Carmes, il s'est récemment fait remarquer avec le Radisson Blu Grand Hotel & Spa, Malo-les-Bains.De son côté,avec un portefeuille de 12 marques dont Mondrian. Les hôtels Mondrian sont réputés offrir à leurs hôtes des lieux joyeux, vivants et élégants où la culture et le design sont au coeur du projet.Pour y parvenir, le groupe collabore avec des architectes et designers internationaux de renom, tels que Marcel Wanders et Philippe Starck qui a imaginé le premier hôtel Mondrian à Los Angeles en 1997 avant d'intervenir à Bordeaux en 2023.La marque – en développement permanent - compte déjà plusieurs établissements dans le monde :Le Mondrian Bordeaux est donc son dernier né.