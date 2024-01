Pagaille aéroport : Air Mauritius veut "tirer les leçons de ce qui est arrivé" 🔑

Oui. Et sur la destination aussi. Les fondamentaux de l'Ile Maurice sont là. L'Ile Maurice a une capacité de résilience très importante. On voit que les Mauriciens sont habitués à tout remettre en état rapidement.Tout a été nettoyé, le boulot qui a été fait est vraiment énorme. En quelques jours tout a refonctionné, les plages ont été remises en état, les hôtels aussi. Les fondamentaux du produit ne sont pas touchés.Les ventes sont sur la même courbe. Je ne vois pas d'incidence. Nous avons bien sûr proposé des solutions de reports sans pénalité comme ont pu le faire les hôteliers.La demande est forte, au FITUR en Espagne, nous avons engrangé des charters depuis l'Espagne et le Portugal avec l'ouverture d'un hôtel RIU de 700 chambres. Et je serai présent au BIT en Italie où je vais annoncer le lancement d'un vol Rome - Maurice à partir d'octobre 2024.