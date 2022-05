Pascal de Izaguirre (Corsair) : "Il n'y a aucune urgence financière" 🔑

Nous verrons ça. Air France explique que cette redistribution des sièges provient de la fermeture des lignes long-courriers, provoquées par la pandémie. Le Covid, nous en sortons.



La situation devient de plus en plus normale sur beaucoup de destinations, donc nous espérons un réajustement des capacités, en conséquences. Ce comportement est excessif et totalement décorrélé de l'évolution naturelle du trafic, c'est déstabilisant.

Je ne pense pas que ce soit une stratégie volontaire et déterminée d'Air France.



Ils ont peut-être un problème d'allocation de leurs capacités, mais ils doivent comprendre que ce comportement est déstabilisant sur certains marchés. J'espère que tout le monde reviendra à la raison.

Je les ai vus sept fois en très peu de temps et je suis en contact régulier avec eux.



Je constate qu'il y a eu un week-end de grève, et lors des deux suivants, rien ne s'est passé. Le climat social s'est apaisé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussions entre nous. Je plaide l'apaisement et la raison.



Ma porte est ouverte en permanence et je suis disponible pour discuter à tout moment. Je comprends les problèmes de nos salariés par rapport à l'inflation, arrivant après les concessions très importantes consenties par les PNC fin 2020 pour sauver la compagnie.



Je ne suis pas sourd à la réalité économique de nos salariés.



Nous sommes prĂŞts Ă faire des choses, pour les aider. Nous devons trouver un point d'Ă©quilibre raisonnable pour chacun et qui ne compromette pas les Ă©quilibres Ă©conomiques de la compagnie. Nous ne pouvons pas distribuer de l'argent que nous n'avons pas.



Je suis optimiste et j'espère que la raison va l'emporter.