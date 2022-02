TourMaG.com - Vous avez signé Emirates récemment, d'autres deals sont en préparation ?



Laurent Curutchet : Tout d'abord durant cette crise nos partenaires ont tous été solidaires par rapport à la situation. Globalement, il y a eu beaucoup de solidarité aussi bien en France que sur les marchés étrangers, où nous sommes présents.



Nous avons trouvé les solutions pour gérer au mieux la crise et les clients.



D'un point de vue commercial, nous n'avons pas eu de casse (La Redoute ayant stoppé en août 2020, ndlr). Les partenaires avec lesquels nous opérions avant la crise, sont toujours nos partenaires aujourd'hui.



Après nous n'avons pas relancé tous les marchés étrangers, car il faut des ressources nécessaires. Nous avons rouvert l'Allemagne, le Royaume-Uni et je pense que dans les mois qui viennent nous allons rouvrir l'Espagne et l'Italie.



Commercialement, nous avons un pipe et nous avons des échanges avec un certain nombre de partenaires potentiels.



TourMaG.com - Le tourisme est la dernière industrie à sortir de la crise. Est-il encore attractif pour les entreprises extérieures ?



Laurent Curutchet : Votre constat est possible.



Je pense que toutes les plateformes qui sont puissantes sur internet, tout en étant multi-catégories, le voyage peut être un business significatif. Nous discutons en ce moment aussi bien avec des acteurs du voyage que des entreprises en dehors de ce marché.



Tout le monde part du principe que les fondamentaux du travel ne sont pas remis en question par la crise. De plus l'appétit pour le voyage est encore plus grand, après deux années de sevrage.



Les perspectives commerciales sont positives.



TourMaG.com - Quel regard portez-vous sur 2022 ?



Laurent Curutchet : Nous avons beaucoup d'ambition sur 2022, même si nous surveillons attentivement la situation sanitaire. Les observations que je fais depuis janvier, me poussent à être optimiste, donc un exercice 2022 en forte croissance par rapport à 2019.



En 2019, nous avions fait pas loin de 100 millions, pour notre 3e exercice, avec la volonté de doubler ce volume en 2020. J'espère que fin 2022, nous ferons deux fois 2019, en termes de recettes.