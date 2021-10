Phoenix Voyages vous dévoile son plan de prévention anti Covid-19. L’exemple de la Corée du Sud

Cette pandémie mondiale laisse sans aucun doute des traces indélébiles sur le tourisme. Pendant cette crise, Phoenix Voyages a travaillé durement au renforcement nécessaire de mesures d’hygiène pour prévenir le covid-19, et ce dans le but de redonner confiance aux chers voyageurs et leur premettre de séjourner en toute sécurité. Nous sommes heureux de vous présenter ici notre plan en vous donnant l’exemple de l’une de nos destinations incontournables d’Asie, la Corée du Sud.

Rédigé par Phoenix Voyages le Lundi 4 Octobre 2021





Notre approche :



Coordonner et coopérer avec les secteurs du tourisme et du voyage de Corée du Sud, ainsi qu'avec les autorités gouvernementales et de santé publique.

Communiquer des protocoles cohérents, simples, pratiques et axés sur la sécurité pour la Corée du Sud, mais également pour le reste de nos destinations.

Rétablir la confiance des voyageurs par une communication efficace en leur faisant connaître les mesures mises en œuvre pour assurer leur sécurité sur place. En effet, placer la sûreté, la santé et la sécurité de nos voyageurs et nos équipe sur place est notre priorité avant la réouverture proche des frontières. Nous avons travaillé sur la mise en place d’un plan avec renforcement de mesures sanitaires en interne mais aussi chez nos fournisseurs. Voici l’exemple de la Corée du Sud.

Rétablir la confiance de nos voyageurs :



Les clients n’ont pas pu voyager en Corée du Sud depuis presque deux ans, il faut donc absolument les rassurer et les encourager à visiter de nouveau ce pays d’Asie. Nous nous efforçons donc de rétablir la confiance de nos clients par la transparence et la communication suivantes :



Fournir une communication claire et actualisée aux clients tour operator et agents de voyages sur les nouveaux protocoles de santé et d'hygiène via notre Newsletter et autres communications par email et sur nos réseaux sociaux.

Communiquer à nos voyageurs des directives avant leur séjour et, le cas échéant, en personne, dès leur arrivée sur place, conformément aux conseils des autorités sanitaires de Corée du Sud. Cela inclut le port du masque, des conseils sur l'hygiène des mains et l'évitement des contacts physiques.

Fournir une assistance 24h/24 et coordonner avec l’assurance médicale de voyage des clients sur place si cela s'avère nécessaire, comme le rapatriement d'urgence et les soins médicaux.

La sécurité de nos clients d’abord :



Phoenix Voyages s'efforce d'offrir une expérience sûre à ses clients en améliorant les pratiques de propreté et d'hygiène, et en limitant au maximum possible les contacts avec des personnes.

Cela passe par :



La réduction des contacts physiques, en limitant les files d'attente lorsque c'est possible.

La mise à disposition de masques aux voyageurs.

Le développement d’outils pour l’enregistrement en ligne et sans contact lorsque c'est approprié et possible.

Sensibilisation et formation de nos équipes :



Afin de bien préparer le redémarrage de ses opérations, Phoenix Voyages améliore encore la qualité de ses services et forme son personnel à l’exécution de son plan anti-covid 19. Cela passe par :



Le développement de différentes mesures comprenant une liste d'actions pour la prévention des infections, ainsi qu'un plan spécial de contrôle du nettoyage et de désinfection.

La mise en œuvre de protocoles et de directives pour la santé des employés, tels que : une politique de travail à domicile pour toute personne présentant des symptômes de la maladie, conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La mise en place d’une distanciation physique dans l'aménagement des bureaux et la limitation du nombre d'employés dans les zones communes de notre agence lorsque cela est possible, comme l'exige la réglementation sud-coréenne.

La mise en œuvre de protocoles visant à minimiser les contacts physiques, y compris la distanciation physique, comme l'exige la réglementation sud-coréenne.

La mise à disposition de kits sanitaires personnels pour les voyageurs et nos équipes, tels que des masques pour le visage, du gel ou de l’alcool pour les mains, des lingettes désinfectantes, etc.

La fourniture d’outils et d’informations nécessaires aux employés concernant le contrôle des infections, les contacts physiques, le partage de la nourriture et des ustensiles, les vêtements appropriés et les mesures d'hygiène renforcées. Cela comprend aussi l'utilisation de masques et de gants.

Les formations des équipes basées sur les derniers conseils des autorités sanitaires de la Corée du Sud .

Le contrôle régulier du bien-être des employés et la veille à ce qu’ils respectent strictement les mesures gouvernementales en matière d'hygiène et de sécurité.

Des stages pour nos guides et chauffeurs sur les nouvelles exigences sanitaires. Les guides doivent aussi être formés sur certaines nouvelles pratiques, telles que l’achat de billets à l’avance, et des horaires de visites en décalé.

Phoenix Voyages forme aussi l’ensemble de ses équipes en Corée du Sud et dans ses autres destinations à la préparation et à l'exécution des plans opérationnels. Cela passe par :

Contrôles techniques et sanitaires chez nos fournisseurs :



Après un aussi long arrêt du tourisme, nous travaillons de près avec nos fournisseurs pour mettre en place des mesures de contrôle techniques et sanitaires.

Notamment :



De nouvelles inspections chez tous nos fournisseurs et dans toutes nos destinations : hôtels, restaurants, voitures et bus, etc. Cela dans le but de continuer à offrir des services de qualité à nos clients.

L’information des clients sur les protocoles de nettoyage améliorés, la nécessité d'éviter les contacts physiques et les recommandations de nos fournisseurs.

La formation du personnel en contact avec les voyageurs afin qu’il soit en mesure de répondre aux questions, résoudre des problèmes éventuels, comme la détection de nouveaux cas, ou faire face aux situations où les clients ne respectent pas les règles sanitaires imposées. La formation porte aussi sur le respect des mesures de sécurité et d'hygiène.

La mise en œuvre de pratiques d'assainissement, de désinfection et de nettoyage pour les autocars et autres véhicules utilisés, ainsi que l’augmentation de leur fréquence de lavage.

Le suivi de protocoles stricts chez nos restaurants partenaires en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire afin de protéger les clients. Cela passe par :

• des désinfectants à base d'alcool à disposition des clients à l'entrée

• un personnel bien formé et respectant les directives en matière de santé, d'hygiène et de contact physique

• la non-manipulation par les clients eux-mêmes de la nourriture dans les buffets

• le nettoyage régulier de toutes les machines à café/boissons actionnées par les employés

• le nettoyage et la désinfection des tables et chaises après le départ d’un client

• des contacts physiques réduits au mimimum grâce à l'espacement des tables et la disposition des clients.



