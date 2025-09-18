TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Planète Production / Destination Aventure : Cédric Michel nommé responsable commercial

Renforcer les relations avec les agences de voyages


Cédric Michel est le nouveau responsable commercial BtoB de Planète Production et Destination Aventure.


Rédigé par le Jeudi 18 Septembre 2025

CroisiEurope
Cédric Michel vient d'être nommé responsable commercial BtoB pour les marques Planète Production (fondée par Sophie Aubriet) et Destination Aventure (dirigée par Grégory Gueugnon).

"Ce nouveau recrutement s'inscrit dans la stratégie de notre développement commercial, visant à renforcer nos partenariats avec les agences de voyages françaises, précise Sophie Aubriet dans un communiqué.

Je rappelle qu'aussi bien Planète que Destination Aventure sont 100% BtoB, dédiés aux agences de voyages".

Lire aussi : Planète Production : une décennie de tourisme sur-mesure et d’aventure

Cédric Michel, 25 ans d'expérience dans la vente BtoB

Cédric Michel, responsable commercial BtoB - Photo Cédric Michel
Cédric Michel, responsable commercial BtoB - Photo Cédric Michel
Fort de ses 25 années d'expérience dans le secteur du tourisme et de la vente BtoB, Cédric Michel a précédemment occupé des postes clés au sein de Costa Croisières, Vacances Transat, TUI et Voyages d'Exception.

Son expertise va permettre d'accroître la présence des deux voyagistes auprès de leurs partenaires.


Tags : cedric michel, destination aventure, planete production, sophie aubriet
