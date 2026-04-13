Pourquoi Air France intégrera un Boeing 777 de KLM cet été ?

Ce n’est pas tout, car le problème semble systémique du côté de KLM.



Déjà en mars 2025, un accord avait aussi été signé entre les deux compagnies pour permettre à la compagnie néerlandaise de former des pilotes KLM sur des A350 d’Air France.



Ainsi, 16 pilotes KLM seront formés jusqu’au 30 juin 2026.



Sauf que ces difficultés semblent persistantes. Face à cela, la direction d’Air France a de nouveau réuni les syndicats afin de renouveler cette opération.



Il faut rappeler les principes en place au sein de la compagnie : " aucune compagnie du Groupe Air France autre qu’Air France ou Transavia France n’exploite d’avion de plus de 110 sièges.



Tout avion de plus de 110 sièges du Groupe Air France, hors Transavia France, sera inscrit sur la liste de flotte Air France et piloté par des pilotes Air France à des conditions d’emploi et de rémunération identiques à celles appliquées aux pilotes Air France effectuant la production Air France en moyen propre Air France. "



Il est donc prévu, à titre dérogatoire, que jusqu’à huit pilotes KLM puissent être formés sur un A350 Air France, pour des formations qui ne pourront pas intervenir au-delà du 31 décembre 2026.



Le pilote d’A350 Air France qui se verra attribuer un pilote KLM en cours de formation sera informé de cette particularité et pourra refuser d’effectuer ce vol.



De plus, l’accord prévoit que si des pilotes Air France opèrent sur un ou plusieurs Boeing 777, comme annoncé plus haut, alors le nombre de pilotes KLM pouvant être formés sur A350 Air France sera porté à 16 jusqu’au 30 juin 2027.