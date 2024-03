RSE : "La mission de Fairjungle n’est pas de faire de la billetterie" 🔑

La mission de Fairjungle n’est pas de faire de la billetterie. Nous ne sommes pas là pour faire voyager les gens, ou en tous cas pas quand ce n’est pas nécessaire.



Cela peut paraître contre-intuitif, mais nous voulons sortir de ce paradigme. Nous voulons que les gens nous voient comme un outil d’aide à la décision et à la productivité pour atteindre leurs objectifs de réduction carbone et de budget et non pas être simplement un autre SBT ou agence de voyages.

Il y a un mouvement naturel de l’industrie et une prise de conscience ces dernières années de la dimension RSE.



Nous passons d’un mouvement historiquement de niche à un mouvement de masse. Toutes les entreprises vont devoir répondre à des normes RSE de plus en plus restrictives.



Toutes les agences de voyages vont devoir s’adapter pour incorporer la dimension RSE dans leur proposition de valeur.



L’avantage majeur que nous avons par rapport à d’autres est que nous sommes le seul acteur à proposer une solution RSE intégrée. Nous sommes une agence de voyages propriétaire de son outil.



Les autres sont dépendants des initiatives de certains de leurs fournisseurs, SBT, ou des initiatives propres à l’agence.



On ne peut pas à la fois être incentivé sur le volume et avoir un outil RSE. C’est contradictoire.

Complètement. La RSE introduit une friction structurelle entre l’avion et le train. Ce n’est pas la même rentabilité entre vendre un billet d’avion et un billet de train.



Cela va forcément pousser les entreprises à repenser leur model, pour aligner les intérêts RSE du client et le business model de l’agence.

Pour nous c’est naturel. Nous sommes un modèle SAAS, avec un service tout compris.



Notre proposition de valeur est claire. Nous vendons un outil de productivité et les services d’une agence derrière. Nous sommes là pour vous faire atteindre les objectifs et non pour maximiser la marge sur chaque billet.



Dans un monde idéal, il serait possible d’incentiver les agences de voyages sur les économies de carbone et de budget qu’elle permet de faire à l’entreprise, mais nous en sommes encore loin.