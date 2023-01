Recrutement : vive la cooptation, mais avec modération ! 🔑

Passé un certain stade, la cooptation peut se retourner contre l’organisation elle-même.



Voici les 3 principaux pièges et risques :



• Entre-soi et clonage

Comme le dit si bien l’adage « qui se ressemble s’assemble ». Aussi, il n’est guère étonnant que la cooptation aboutisse in fine à favoriser de manière extrêmement prononcée l’entre-soi et la réplication sociale.



En effet, lorsqu’un de vos collaborateurs coopte un candidat, il va assez logiquement et naturellement proposer un profil qui lui ressemble, qu’il a croisé lors de ses études ou côtoyé lors d’une précédente expérience professionnelle. Résultat, les profils cooptés ont de très grandes chances d’avoir des parcours et des expériences similaires.



Aussi, mise en œuvre sans discernement et de manière intensive, la cooptation peut déboucher sur le recrutement d’une armée de clones pensant exactement la même chose au même moment et privant ainsi les organisations des réels bienfaits de la diversité (diversité de formation / de parcours/ diversité cognitive…) à savoir la créativité, l’innovation, l’émergence de nouvelles idées et stratégies, la capacité à se remettre en question et à challenger la stratégie et les processus établis.



• Fragilisation de la coopération et de l’esprit critique

Avoir au sein de son organisation de nombreuses personnes cooptées facilite indéniablement leur intégration et est un plus indéniable pour la cohésion d’équipe. En effet, cooptés et coopteurs se connaissent, s’apprécient, partagent des codes communs et ont l’habitude de travailler ensemble. La collaboration n’en est que plus aisée, simple et fluide.



Mais attention, le prix à payer est parfois tout simplement exorbitant. En effet, se sentant redevables pour leur nouvel emploi et ayant développé un fort sentiment de loyauté envers ceux qui les ont cooptés, les cooptés peuvent assez naturellement se censurer et taire leurs divergences pour ne pas entrer en conflit ouvert avec leur coopteur ou l’organisation qui vient de les intégrer. Cela est fort dommageable pour l’organisation qui perd ainsi de réelles opportunités d’amélioration.



Dans la même veine, l’abus de cooptation est dangereux dans la mesure où il génère la formation de clans à l'intérieur même d’une organisation. Ces clans sont constitués des cooptés redevables aux coopteurs et se sentant obligés de leur prêter serment d’allégeance. Ils se sentent ainsi forcés et contraints d’acquiescer aux demandes et préconisations de leur coopteur et de s’opposer aux directives et demandes émanant de ce qui est perçu comme le « camp adverse ». On peut alors dire bye-bye esprit critique et bienvenue conformisme !



• « Effet domino »

Enfin, dernier effet nocif de la cooptation : le fameux « effet domino » ! Je m’explique : quand un collaborateur très actif sur le volet cooptation quitte l’organisation, il est très fréquent que son départ soit accompagné, dans la foulée, du départ de plusieurs personnes cooptées par ses soins. Et là , c’est la cata la cata la catastrophe !