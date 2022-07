Remi Vénitien (TUI) nouveau président de l'Office du Tourisme des USA

- Rémi Vénitien, Président et Responsable légal, financier et juridique de l’association / Correspondant sur tous les projets



A noter que le Président doit déjà faire partie du Conseil d’Administration et ne peut être une représentation d’Office du Tourisme local.



- Isabelle Gannoun, Vice-Présidente : Seconde le Président, également en charge des relations avec Brand USA et IPW



- Barbara Boltoukhine, Trésorière : En charge des finances de l’association et responsable administratif



- Marco Guaramonti, Responsable B2B : Workshops / Journées de formation / Evénements et activités B2B



- Charles Coquand, Responsable B2C : Salons des voyages B2C / Projets et événementiel BtoC



- Damien Sallé, Responsable Partenariats : Développement des partenariats / Jeux concours de l’OT des USA



- Alexandre Vendé, Responsable Communication : Outils de communication / Réseaux sociaux



- Sandra Epiard, Responsable Presse : Communiqués de presse / Media Awards