Remontées mécaniques : bientôt une réponse pour le pass sanitaire !

Le message est très simple : cet hiver nous skierons, il ne faut pas y aller par quatre chemins.



Les remontées mécaniques seront ouvertes. Le droit commun ne prévoit pas que le pass sanitaire soit demandé dans les remontées mécaniques,

Tout va très vite dans le monde politique et à la montagne encore plus.Alors que Val Thorens se félicitait,Il est possible de communiquer sur la neige, maisPourtant, fin septembre 2021, Jean-Baptiste Lemoyne annonçait une saison hivernale à venir historique et sans doute sans le fameux objet de tous les débats." affirmait alors Jean-Baptiste Lemoyne.Le principe était on ne peut plus simple : pas de pass sanitaire pour skier, ni pour manger une raclette, ni faire une bataille de boule de neige. Puis les indicateurs de l'épidémie ont rappelé la France à leurs bons souvenirs.