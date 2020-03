Report d'impôts, IS, factures : quelles solutions pour les TPE ?

Sera-t-il plus compliqué de demander une remise qu’un report ?



Non absolument pas car la demande de remise d’impôt (et non de report) se fait par le même formulaire que visé ci-dessus en ligne, ce formulaire s’intitule d’ailleurs « Demande de délai de paiement ou de remise d’impôts ; difficultés liées au Coronavirus – Covid 19 » qui prévoit deux demandes distinctes :

- soit demande de délai de paiement

- soit demande de remise (En application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, la remise doit être motivée par une situation de gêne ou d’indigence plaçant l’entreprise dans une impossibilité de payer).



Selon Maître TARRAGANO pour toutes nos TPE du tourisme pour lesquelles le chiffre d'affaires est en chute libre (plus de 50%) ce qui est plus que probable malheureusement, avec des échéances d'emprunts et de cotisations importantes et une situation de trésorerie négative, les TPE du tourisme auront toutes les chances d'obtenir une remise totale ou partielle des impôts mentionnés car le Tourisme a été le secteur le plus vite et grandement impacté par la crise.



Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances a indiqué qu'il souhaitait éviter les faillites, le syndicat des Entreprises du Voyage s’est très vite mobilisé pour attirer l’attention sur les très grandes conséquences financières dans le monde du voyage et tourisme.