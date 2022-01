Restauration : croissance de 12% en France entre 2020 et 2021

Malgré le contexte, les sorties au restaurant restent irremplaçables et sont ancrées dans le quotidien des Français.



L'envie de sortir et la forte demande ont fait que les convives sont plus prévoyants que jamais et anticipent davantage leurs réservations : 38% réservent plus de 24h à l’avance (+5% vs 2020) et seulement 26% jusqu’à 2 heures avant (-4% vs 2020).



Les sorties en fin de semaine restent le moment privilégié : le vendredi (18%) et le samedi (21%) sont les deux jours les plus plébiscités cette année et la majorité des réservations (59%) sont faites pour deux personnes.



Enfin, concernant le budget, celui-ci reste similaire à l’année précédente, avec un budget moyen compris entre 25 et 40€.