Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas

Royal Beach Club Paradise Island : le Floating Flamingo, présenté comme le plus grand bar aquatique avec service swim-up au monde - Photo : Royal Caribbean
Accessible via des pass journaliers commercialisés par RCCL, le premier Royal Beach Club, officiellement inauguré en décembre dernier, propose une journée plage « clé en main », pensée pour enrichir l’expérience à terre des croisiéristes.
L’offre inclut l’accès à deux plages, trois piscines, plusieurs espaces de restauration et de bars, ainsi que l’ensemble des services logistiques nécessaires, des transferts en ferry aux équipements de plage, en passant par le Wi-Fi et les casiers.
Parmi les installations emblématiques figure The Floating Flamingo, présenté comme le plus grand bar flottant avec service swim-up au monde.
À ses côtés, Royal Caribbean a également développé des espaces à l’ambiance plus calme, comme The Deep End, ainsi que des zones dédiées aux familles, autour de The Shallow End.
L’ensemble vise à répondre à des attentes très différenciées, entre détente, animation et usages familiaux.
Royal Beach Club Paradise Island : 3 univers pour segmenter les clientèles
Le Royal Beach Club Paradise Island est structuré autour de trois grands univers, permettant de segmenter les clientèles selon leurs envies.
Les familles disposent d’un espace spécifiquement conçu pour elles, avec piscine à entrée progressive, jeux de plage et cabanas premium.
Les voyageurs en quête de détente peuvent privilégier une ambiance plus paisible, entre plage de sable blanc, piscine et espaces privatifs.
Enfin, les passagers recherchant une atmosphère festive trouvent leur place autour des zones animées, avec musique, bar flottant et espaces VIP surplombant l’océan.
La restauration est incluse tout au long de la journée, avec plusieurs points de restauration et bars répartis sur l’ensemble du site, complétés par des animations culturelles locales et des espaces mettant en valeur l’artisanat bahamien.
Un concept à distinguer des destinations « Perfect Day »
Avec Paradise Island, Royal Caribbean lance le tout premier site de sa marque Royal Beach Club, un concept distinct de ses destinations « Perfect Day », déjà bien installées dans les itinéraires du groupe.
Là où Perfect Day at CocoCay repose sur le modèle d’une île privée de grande ampleur, le Royal Beach Club s’inscrit dans un format plus compact, accessible via une escale classique, et centré sur une expérience balnéaire premium sur une seule journée.
« Les clients nous ont dit vouloir davantage de façons de profiter pleinement de leurs vacances aux Bahamas », explique Michael Bayley, président-directeur général de Royal Caribbean. « Ce premier Royal Beach Club inaugure une nouvelle génération d’expériences balnéaires, pensées pour répondre à toutes les attentes, qu’il s’agisse de détente, de moments en famille ou d’ambiances festives. »
Développé dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le gouvernement des Bahamas, le projet met également en avant ses retombées économiques locales, avec la création de plusieurs centaines d’emplois et l’intégration de prestataires bahamiens, tant dans l’architecture que dans l’animation et l’offre culinaire.
Le groupe prévoit déjà de décliner ce modèle à l’international, avec les ouvertures annoncées de Royal Beach Club Cozumel et Royal Beach Club Santorini cette année, de Royal Beach Club Lelepa début 2027, ainsi que de Perfect Day Mexico à l’horizon fin 2027.
