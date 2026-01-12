TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas

Le Royal Beach Club Paradise Island pleinement opérationnel


Inauguré en décembre dernier, le Royal Beach Club Paradise Island est désormais pleinement opérationnel. Cette nouvelle destination balnéaire tout inclus, développée par Royal Caribbean, accueille les passagers faisant escale à Nassau, aux Bahamas, et marque le lancement du tout premier site de la marque Royal Beach Club.


Rédigé par le Mardi 13 Janvier 2026

Royal Beach Club Paradise Island : le Floating Flamingo, présenté comme le plus grand bar aquatique avec service swim-up au monde - Photo : Royal Caribbean
Royal Beach Club Paradise Island : le Floating Flamingo, présenté comme le plus grand bar aquatique avec service swim-up au monde - Photo : Royal Caribbean
Worldia
Accessible via des pass journaliers commercialisés par RCCL, le premier Royal Beach Club, officiellement inauguré en décembre dernier, propose une journée plage « clé en main », pensée pour enrichir l’expérience à terre des croisiéristes.

L’offre inclut l’accès à deux plages, trois piscines, plusieurs espaces de restauration et de bars, ainsi que l’ensemble des services logistiques nécessaires, des transferts en ferry aux équipements de plage, en passant par le Wi-Fi et les casiers.

Parmi les installations emblématiques figure The Floating Flamingo, présenté comme le plus grand bar flottant avec service swim-up au monde.

À ses côtés, Royal Caribbean a également développé des espaces à l’ambiance plus calme, comme The Deep End, ainsi que des zones dédiées aux familles, autour de The Shallow End.

L’ensemble vise à répondre à des attentes très différenciées, entre détente, animation et usages familiaux.

Royal Beach Club Paradise Island : 3 univers pour segmenter les clientèles

Autres articles
Le Royal Beach Club Paradise Island est structuré autour de trois grands univers, permettant de segmenter les clientèles selon leurs envies.

Les familles disposent d’un espace spécifiquement conçu pour elles, avec piscine à entrée progressive, jeux de plage et cabanas premium.

Les voyageurs en quête de détente peuvent privilégier une ambiance plus paisible, entre plage de sable blanc, piscine et espaces privatifs.

Enfin, les passagers recherchant une atmosphère festive trouvent leur place autour des zones animées, avec musique, bar flottant et espaces VIP surplombant l’océan.

La restauration est incluse tout au long de la journée, avec plusieurs points de restauration et bars répartis sur l’ensemble du site, complétés par des animations culturelles locales et des espaces mettant en valeur l’artisanat bahamien.

Un concept à distinguer des destinations « Perfect Day »

Avec Paradise Island, Royal Caribbean lance le tout premier site de sa marque Royal Beach Club, un concept distinct de ses destinations « Perfect Day », déjà bien installées dans les itinéraires du groupe.

Là où Perfect Day at CocoCay repose sur le modèle d’une île privée de grande ampleur, le Royal Beach Club s’inscrit dans un format plus compact, accessible via une escale classique, et centré sur une expérience balnéaire premium sur une seule journée.

« Les clients nous ont dit vouloir davantage de façons de profiter pleinement de leurs vacances aux Bahamas », explique Michael Bayley, président-directeur général de Royal Caribbean. « Ce premier Royal Beach Club inaugure une nouvelle génération d’expériences balnéaires, pensées pour répondre à toutes les attentes, qu’il s’agisse de détente, de moments en famille ou d’ambiances festives. »

Développé dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le gouvernement des Bahamas, le projet met également en avant ses retombées économiques locales, avec la création de plusieurs centaines d’emplois et l’intégration de prestataires bahamiens, tant dans l’architecture que dans l’animation et l’offre culinaire.

Le groupe prévoit déjà de décliner ce modèle à l’international, avec les ouvertures annoncées de Royal Beach Club Cozumel et Royal Beach Club Santorini cette année, de Royal Beach Club Lelepa début 2027, ainsi que de Perfect Day Mexico à l’horizon fin 2027.

Lu 179 fois

Tags : croisieres, perfect day, rccl, royal beach club
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news CruiseMaG

Pourquoi la Norvège est LA destination pour 2026

Pourquoi la Norvège est LA destination pour 2026
La Norvège est un pays qui réconcilie le voyage avec l’essentiel : le temps retrouvé, les...
Dernière heure

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

KEPLER TRAVEL - Responsable commercial groupes H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting
Partez en France

Partez en France

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation
Production

Production

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?
AirMaG

AirMaG

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas

Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias