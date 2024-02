SO RECEPTIFS Votre Solution Réceptifs – Février 2024, demandez le programme !

à Partir de 1190 €

Empruntez les sentiers intemporels de l'Ouzbékistan avec notre circuit exclusif qui vous mènera à travers les villes légendaires d'Ourgench, Khiva, Boukhara, Samarkande et Tachkent.Ce périple est une immersion profonde dans la richesse historique et culturelle de la Route de la Soie, ponctuée de rencontres authentiques avec les habitants, de repas traditionnels et de moments de partage uniques.Découvrez les métiers ancestraux et la gastronomie locale avec des cours de cuisine et des dégustations, visitez des fabriques traditionnelles et assistez à des soirées folkloriques captivantes.Votre voyage sera sublimé par des hébergements de charme et la présence continue d'un guide accompagnateur qui enrichira votre expérience.