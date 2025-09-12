Saumur : une perle en bord de Loire

Un entrelacement de ruelles conduit de la forteresse à la Loire.



On aboutit place Saint-Pierre, autour de l’église où subsistent des maisons à colombages de bois du XVIe siècle, aux côtés d’hôtels particuliers du XVIIIe siècle.



C‘est à proximité, 7, rue des Patenôtriers que se trouve la maison qui inspira Balzac pour son roman Eugénie Grandet .



De style gothique angevin, l’église Saint-Pierre (XIIe, XVe, XVIe) mérite une halte pour ses deux suites de tapisseries du XVIe siècle contant l’une, la vie de Saint Pierre, l’autre celle de Saint Florent.



Au-delà de la place, en direction de la Loire, l’Hôtel de Ville marque l’emplacement de l’enceinte qui jadis protégeait la ville. La partie droite a été bâtie au XIXe siècle dans un style néogothique. Ce qui s’oppose à l’autre partie, érigée au XVIe siècle dans un style quasi militaire.



Le théâtre, bâti lui aussi au XIXe siècle, borde la place de la Bilange, un lieu de commerce et de marché. Elle se situe dans la perspective des rues d’Orléans, Maréchal Leclerc et de l’avenue de Gaulle qui traverse la ville, reliant les ponts.



Perché sur douze arches, l’emblématique pont Cessart (XVIIe siècle) offre une autre superbe vue sur la ville.