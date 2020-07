Secrétaire d'Etat au tourisme : Jean-Baptiste Lemoyne, le changement dans la continuité

Par contre, il est nécessaire de créer un secrétariat d'Etat au Tourisme, dont la filière soit l'unique sujet, rattaché soit au 1er ministre soit à Bercy. Ce secrétaire d'Etat doit avoir les moyens de faire et d'agir,

Il aura fallu attendre plus de 20 jours, entre la nomination du gouvernement de Jean Castex et celle des secrétaires d'Etat.Empêtrés dans une crise sans fin, les professionnels du tourisme affichaient une surprise non feinte et une certaine déception de ne pas voir l'industrie siéger à la table des ministres.Il faut dire qu'en politique un poste relève d'un important arbitrage, entre les forces politiques en présence et d'autres paramètres pour rentrer dans les clous des lois.Si des acteurs ont eu peur que le tourisme soit abandonné par l'exécutif, ce ne sera pas le cas," nous déclarait la députée. Face à la crise XL et sans doute un candidat moins exigeant, le Président Macron (arbitre entre les différents noms en liste) a tranché ou non, comme nous vous le révélions.