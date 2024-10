Solution de paiement : Weshake veut secouer le secteur du voyage🔑

TourMaG.com - Comment ça fonctionne ? Quels outils mettez-vous à disposition de vos clients ?



Sandra Bibas : L'agence de voyage va avoir accès à une plateforme, connectée via des API à son propre environnement, pour pouvoir processer le paiement de ses clients.



Elle aura également des outils plutôt classiques de facturation, de devis, etc… et bien entendu, de gestion du paiement avec son propre compte.



Elle va pouvoir gérer la totalité des fonds reçus et des fonds émis, ainsi que toutes les factures, sachant que l'ensemble des prestataires sous environnement Weshake vont pouvoir émettre à leur tour les factures auprès de ces agences et ce de façon automatisée.



Concernant les voyageurs, il y a deux possibilités. Si un voyageur n'est pas dans un environnement Weshake, elle va processer le paiement au travers d'un lien de paiement.



A l’inverse, si une société est sous Weshake ou que l'agence propose notre solution à ses propres clients, l’interface sera différente. L’ensemble des salariés vont pouvoir commander des prestations auprès de l'agence de voyage.



Elles profiteront de la même manière de toute la gestion des différents paiements et des règles de paiement.



TourMaG.com - Quels sont les enjeux pour vous dans le secteur du voyage ?



Sandra Bibas : Aujourd'hui, les entreprises pilotent à vue avec des difficultés de tracer la totalité des opérations et des flux, parce qu'elles le traitent après. C'est toujours plus délicat.



Des visiteurs, lors du salon IFTM, sont venus nous voir, très contents et étonnés que personne n'ait eu l'idée de gérer la totalité de ce schéma, ou de ce cas d'usage avant.



La force de notre solution est de répondre à une problématique commune à l'ensemble du marché, pas uniquement celui du voyage qui est le débours et qui rapporté au voyage apporte une vraie valeur ajoutée, aussi bien côté clients, entreprises et agences de voyage.



Sur la partie loisirs, il y a un gros sujet de fraude ou de risque qui est plutĂ´t cyclique, quand approchent les grandes vacances.



L'avantage de notre solution complète est qu'on enregistre les clients, eux-mêmes, dans notre solution. La traçabilité est encore plus forte.