Tour-operating : 2023 s’annonce sous les meilleurs auspices 🔑

« Sur les quinze premiers jours de janvier, nous faisons deux fois plus de ventes qu’en 2019. En fin d’année 2022, nous avions déjà réalisé 24 millions d’euros de chiffre d’affaires sur 2023. Il était de 42 millions en 2019,

Si la tendance se confirme, nous espérons faire +20% qu’en 2019, soit 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. »

« L’année s’annonce extrêmement positive ! Nous avions de bons prémices fin 2022, avec d’importantes prises de commandes entre Noël et le jour de l’an. Et depuis le début d’année, nous connaissons une hausse de 30% des réservations, voire 45% sur certains axes. On vend de tout et sur toutes les dates ! »

« La Grèce sera à nouveau une destination best-seller pour l’été prochain. Nous sommes sur une tendance quasi équivalente à 2019 »

« 2023, c’est reparti sur les chapeaux de roues ! Le démarrage n’est pas symétrique selon les canaux et les destinations, mais nous sommes sur minimum 30% de hausse des réservations »

« Avec le prix des carburants, le manque de dispo dans l’aérien et le prix du siège, nous accroissons nos engagements. Nous affrétons deux appareils. Ils tourneront à plein régime à partir d’avril. Nous affrétions déjà l’Espagne et la Grèce, nous le ferons également sur le Maroc. »

"Les ventes se portent bien en ce début d'année. En termes de prise de commandes nous sommes en avance YTD par rapport à 2022 et donner des chiffres à ce stade n'aurait pas de sens car il faut bien entendu pondérer ce bon démarrage par le fait qu'en janvier 2022, nous étions encore en pleine période Covid "

