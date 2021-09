Tourisme Hauts-de-France : un été "en nette hausse" par rapport à 2020

Dans ce contexte, l'hôtellerie a repris des couleurs. Après un premier semestre 2021 en hausse par rapport à 2020 (+5,4% de nuitées), l’embellie s’est confirmée sur juillet et août dans l’hôtellerie de la région.



Sur un panel de plus de 250 gérants d’hôtels, 73% font état d’un bon niveau de fréquentation (contre 69% en juillet). Un chiffre encore plus important sur le littoral (91% des professionnels satisfaits).



Le taux d’occupation dans l’hôtellerie gagne 12 points par rapport août 2020 (65% contre 53%). 82% sur le littoral (+3 points par rapport à 2020), 64% à la campagne (+ 11 points) et 63% en ville (+ 18 points).



Le rebond du tourisme urbain observé en juillet (taux d’occupation de 60%, + 13 points par rapport à 2020) se confirme en août.



71% des professionnels situés en ville affichent une bonne fréquentation sur juillet-août contre seulement 47% en 2020 (+ 24 points).