Tourisme durable : partenariat entre Alentour et Vaolo

La mission commencera par les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Nouvelle Aquitaine et Occitanie.



Dans le même temps, Alentour mettra à disposition ses solutions technologiques à des fins de formation et promotion lors des explorations communes, et cofinancera ces dernières.



" Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre ADN, le projet d’Alentour ayant une dimension d’intérêt général : celle de valoriser le patrimoine du pays.



Nous souhaitons mettre à disposition des hébergeurs et des institutionnels du tourisme un catalogue numérique riche et varié, qui remplacera les brochures papier, intégrant des activités respectueuses de l’environnement et des habitants de chaque région, pour qu’ils puissent les proposer à leur tour aux visiteurs, " a expliqué Timothée de Roux, le président d’Alentour.