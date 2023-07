Tourisme éco-responsable : comment recruter pour son agence de voyages ?

Le tourisme éco-responsable a le vent en poupe. De plus en plus de voyageurs sont sensibles aux enjeux environnementaux et sociaux, et recherchent des offres de voyage qui respectent ces principes. Selon une étude du cabinet d’études YouGov , 63% des Français se disent prêts à payer plus cher pour un voyage éco-responsable.Il s’agit donc pour, parviennent à capturer l’énergie de cette tendance et la transforment enComment trouver ces profils rares et compétents, qui allient connaissance du secteur du tourisme, sensibilité aux problématiques environnementales et sociales, et capacité à s’adapter aux besoins spécifiques des clients ?