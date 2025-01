Tourisme international : 5 actus phare à découvrir cette semaine [ABO]

, la compagnie publique italienne issue d'Alitalia. Le groupe allemand a acquis, avec l'objectif de monter progressivement à 100 % pour un total de 829 millions d'euros.Bien que Lufthansa prenne les commandes opérationnelles, l'État italien conserve un droit de regard sur les décisions stratégiques.Cette acquisition permet à Lufthansa de renforcer sa présence sur le marché italien, le troisième plus grand de l'UE, et d'intégrer ITA Airways dans son réseau, aux côtés de compagnies comme Swiss et Austrian Airlines.Pour respecter les exigences de la Commission européenne en matière de concurrence, Lufthansa et l'État italien ont accepté de céder certains créneaux aéroportuaires à des concurrents, notamment à Milan et Rome, et de conclure des accords pour améliorer la concurrence sur certaines liaisons long-courrier.Cette opération vise à renforcer la croissance et la solidité d'ITA Airways en tant que transporteur italien de référence, tout en permettant à Lufthansa d'élargir son accès au marché italien et de consolider sa position de leader en Europe.Un article à lire sur le site du ttgitalia.com