Tourisme : où en est-on de l’emploi des personnes en situation de handicap ? 🔑

TourMaG.com - De quel handicap souffrez-vous ?



Célestino Xavier : Quelques difficultés d'élocution et handicap moteur qui ne me permettent pas d'écrire à la main et engendre des difficultés dans mes déplacements



TourMaG.com - Quel est votre poste ?



Célestino Xavier : Chargé de Mission Handicap



TourMaG.com - Quel est votre parcours professionnel ?



Célestino Xavier : Titulaire d'un baccalauréat professionnel gestion administrative, j'ai effectué deux DuoDay chez Accor, dont l'un avec Jean-Jacques Morin, actuel Directeur Général Adjoint du Groupe & Directeur Général de la division Premium, Midscale et Economie (PM&E). J'ai effectué ensuite une PMSMP d'un mois (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) au service Rémunération et Avantages de la Direction Talent & Culture Accor. Par la suite, j'ai proposé de faire une nouvelle PMSMP d'un mois pour l'organisation du Duo Day 2023 au sein de la Mission Handicap Accor. Cette mission s'est très bien passée ; j'ai pu créer les duos et participer à la communication et l'organisation de l'évènement.



J'ai ensuite réalisé une POEI (Période Opérationnelle à l'Emploi) de 400 heures, suivi d'un contrat de professionnalisation d'une durée d'un an pour reprendre mes études et préparer à distance, le diplôme d'assistant comptable. Je travaille au sein de la Mission Handicap les lundi, mardi et mercredi et j'assure le suivi du plan handicap mis en place dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je suis ma formation à distance dans les locaux de Accor les jeudi et vendredi.



TourMaG.com - Pourquoi avoir choisi ce métier ?



Célestino Xavier : Je suis une personne rigoureuse et organisée et j'aime bien l'informatique. Je suis bien évidemment sensible sur le sujet du handicap et cette formation et expérience professionnelle me permettent d'allier les deux.



Je m'occupe du suivi du plan de labellisation des hôtels Accor en France avec le label Tourisme & Handicap (T&H). J'enregistre le résultat des auto-évaluations des hôtels et suivant le résultat, je demande de mettre en place des actions correctives et/ou je mets en relation avec les auditeurs et auditrices T&H partout en France. Je participe également au recrutement des personnes en situation de handicap en mettant en relation les candidats avec les hôtels. Je m'occupe également du suivi de la comptabilité de la Mission handicap et je contribue à de nombreux évènements avec Accor.



TourMaG.com - Comment l'entreprise s'adapte-t-elle à vous ?



Célestino Xavier : Le handicap de Célestino ne requiert que peu d'ajustements de son poste de travail dans nos locaux. Accor a donc mis en place une adaptation avec un chariot, pour permettre de porter son plateau à la caféteria. Une aide au transport domicile-travail est également en cours.



Au-delà des adaptations opérationnelles sur le lieu de travail, l'accompagnement et le tutorat sont fondamentaux. Ces aspects ont permis à Célestino de gagner en confiance et d'améliorer son élocution, notamment grâce à l'adaptation et le suivi de son tuteur, Christian Pensart.



TourMaG.com - Quels sont vos projets au sein de l'entreprise ?



Célestino Xavier : Mon objectif est de poursuivre le développement de mes compétences au sein du Groupe et contribuer à faire avancer le sujet du handicap.