Transavia : "augmenter progressivement les revenus annexes de 25% à 30%" 🔑

Il n'y a rien d’acté à ce jour. Pour l’instant ce qui est acté c’est notre croissance à Orly jusqu’en 2026.



L’intégralité de cette croissance se fera à Orly dans le cadre de ce transfert entre Air France et Transavia des créneaux à Orly.



C’est notre priorité et ensuite nous pourrons ouvrir les possibilités notamment sur les régions françaises.



On devra aussi renforcer nos bases existantes : aller plus vite plus fort à Lyon en particulier que nous allons renforcer cette année, mais aussi à Marseille, Montpellier et Nantes.



Ensuite, effectivement, si on regarde quelles pourraient être les possibilités, et les potentialités en France, nous voyons un certain nombre de villes comme Nice, mais aussi Toulouse, Bordeaux, Lille sur lesquelles nous ne sommes pas encore basés aujourd’hui.



À Nice nous arriverons en 2026 pour des vols vers Paris et nous avons déjà des opérations avec des vols Nice – Tunis Monastir , Beyrouth et Faro cet été.



Selon les résultats que nous obtiendrons, peut-être y aura-t-il matière à se développer encore. Rien n’est encore « cranté » et cela dépendra de la demande que l’on pourra mesurer et de l’équilibre économique.

C’est une ligne très importante pour le groupe et c’est bien sûr notre objectif que d’avoir une offre qui satisfera la clientèle sur cette liaison.



Notre objectif également c’est d’accompagner cela avec une montée en puissance du produit Transavia pour l’ensemble des typologies de clientèle avec par exemple une offre renforcée du programme Flying Blue, des améliorations du produit, nos Airbus neufs, une réflexion sur la connectivité à bord, etc..



Notre but est vraiment d’avoir un programme qui puisse satisfaire cette clientèle. C’est un défi, mais nous avons pour ambition d’être au rendez-vous.