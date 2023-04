Transavia lance sa saison été 2023 au départ de Nantes

Le Sénégal :

• Dakar : jusqu’à 1 vol par semaine (le mercredi)



La Grèce :

• Athènes : jusqu’à 4 vols par semaine (les lundis, mardis, vendredis et samedis)

• Héraklion : jusqu’à 5 vols par semaine (les lundis, mercredis, vendredis, samedis et

dimanches)

• Santorin : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardis et samedis)

• Rhodes : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches)



L’Italie :

• Rome : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches)

• Palerme : jusqu’à 2 vols par semaine (les lundis et vendredis)

• Venise : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches)



Le Portugal :

• Faro : jusqu’à 2 vols par semaine (les lundis et vendredis)

• Lisbonne : jusqu’à 1 vol par jour

• Porto : jusqu’à 5 vols par semaine (les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches)

• Funchal (Madère) : jusqu’à 2 vols par semaine (les mercredis et samedis)



Le Maroc :

• Oujda : jusqu’à 1 vol par semaine (les mercredis)

• Agadir : jusqu’à 3 vols par semaine (les mardis, jeudis et dimanches)

• Casablanca : jusqu’à 2 vols par semaine (les mercredis et samedis)

• Marrakech : jusqu’à 1 vol par jour



L’Espagne :

• Palma de Majorque : jusqu’à 2 vols par semaine (les lundis et vendredis)

• Lanzarote : jusqu’à 1 vol par semaine (les samedis)

• Fuerteventura : jusqu’à 1 vol par semaine (les samedis)

• Séville : jusqu’à 3 vols par semaine (les lundis, mercredis et vendredis)



La Tunisie :

• Djerba : jusqu’à 4 vols par semaine (les mardis, jeudis, samedis et dimanches)

• Monastir : jusqu’à 4 vols par semaine (les lundis, jeudis, vendredis et dimanches)

• Tunis : jusqu’à 4 vols par semaine (les mardis, mercredis, vendredis et dimanches)



La Turquie :

• Antalya (nouveauté) : jusqu’à 1 vol par semaine (les samedis)

• Istanbul : jusqu’à 3 vols par semaine (les lundis, jeudis et dimanches)



L’Algérie :

• Constantine (nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine (les mercredis et dimanches)

• Alger : jusqu’à 3 vols par semaine (les mardis, jeudis et dimanches)

• Oran (prolongation de l’hiver) : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardis et jeudis)



L’Allemagne :

• Berlin : jusqu’à 2 vols par semaine (les lundis et vendredis)

• Figari : jusqu’à 1 vol par semaine (les samedis)

• Ajaccio : jusqu’à 1 vol par semaine (les samedis)

• Bastia : jusqu’à 2 vols par semaine (les mercredis et samedis)

• Toulon : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches)

• Marseille : jusqu’à 11 vols par semaine (les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et

dimanches)

• Nice : jusqu’à 1 vol par jour