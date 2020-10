Transavia propose 6 lignes temporaires au départ de Paris pour Noël

Deux lignes sont rouvertes spécialement pour les fêtes de fin d’année : Budapest (Hongrie) : 3 vols par semaine (le vendredi 18/12/20, le mercredi 23/12/20, le vendredi 25/12/20, le dimanche 27/12/20, le vendredi 01/01/21 et le dimanche 03/01/21) et Vienne (Autriche) : 2 vols par semaine (le samedi 19/12/20, le mardi 22/12/20, le jeudi 24/12/20, le samedi 26/12/20, le mardi 29/12/20, le jeudi 31/12/20 et le samedi 02/01/21).



Enfin Transavia étend également la ligne Paris-Orly – Alicante : 2 vols par semaine (le samedi 19/12/20, le mercredi 23/12/20, le samedi 26/12/20, le mercredi 30/12/20, le samedi 02/01/21 et le lundi 04/10/21).



Les vols seront ouverts à la réservation dès le jeudi 15 octobre à 10h, pour des départs à partir du 2 novembre 2020.