Trophée Assurever 2022 : l’expérience d’une Californie « autrement »

L’Amérique vintage



Ce matin, c’est l’appel des sommets, pour admirer le désert vu d’en haut. À l’ouest du Parc national de Joshua Tree s’étire en effet la chaîne montagneuse de San Jacinto, formée par deux des failles les plus actives de la planète (San Andreas et San Jacinto), à la jonction des plaques tectoniques pacifique et nord-américaine. Et ça va grimper sec à bord du plus grand téléphérique rotatif au monde : 1.800 mètres de dénivelé avalés en 15 minutes ! Là-haut, à 2.800 mètres, la vue embrasse les plaines désertiques, Palm Springs en contrebas, et même Las Vegas quand le ciel est dégagé.



De retour en bas, c’est l’Amérique des années 30 à 60 qui nous attend à bord de voitures anciennes rutilantes : des Cadillac, Chevrolet, Buick, Chrysler… dont certaines longues de plus de 5 mètres ! Fort heureusement, les larges avenues bordées de palmiers de Palm Springs s’y prêtent à merveille. Ici, c’est une Amérique dorée et ensoleillée plus de 300 jours par an qui se dévoile à nous, entre pelouses impeccables des golfs, somptueuses villas à l’architecture moderniste épurée et galeries d’art.



Installés au JW Marriott Palm Desert, nous achevons ce road trip californien par une soirée cabaret au PS Underground doucement bercés par les grands classiques des chanteurs crooners.



Last stop le long du Pacifique



De retour à Los Angeles, nous terminons ce voyage là où s’arrête la mythique Route 66 : au pied de la jetée de Santa Monica. Depuis le chic hôtel Loews, directement en front de mer, chacun s’adonne librement à ses occupations : le parc d’attractions de la jetée, vélo le long de la côte vers Pacific Palissade ou Venice Beach, balade dans les rues piétonnes adjacentes, ou tout simplement admirer le coucher du soleil sur le Pacifique depuis les nombreux cafés qui bordent la plage.