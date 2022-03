Ukraine Int. Airlines annule ses vols jusqu'au 31 mai 2022

(Travelport, Galileo)/CDET (Amadeus) au nom du passager original.Les EMD DEPO/CDET émis entre le 1er novembre 2021 et le 01 juin 2022 en échange de billets de vols annulés sont valables pour la réémission de nouveaux billets et de services ancillaires dans les deux ans suivant la date d'émission de l'EMD. Le nouveau billet doit être émis pour une date de vol qui ne dépasse pas 361 jours à compter de la date de réservation (aller - retour).Le remboursement intégral de l'EMD CDET/EMD DEPO non utilisé est possible dans les 2 ans à compter de la date d'émission de l'EMD + 10 jours.via le formulaire de demande de remboursement BSP. Les agents qui utilisent le mode de paiement direct doivent contacter l'équipe de comptabilité bspsales.accounting@flyuia.com . En raison de la loi martiale actuelle, les remboursements ne pourront être autorisés qu'à la fin des opérations militaires - Waiver code - DUE TO MILITARY INVASION OF RUSSION FEDERATION.Vous pouvez également procéder à des changements volontaires si les vols ne sont pas annulés conformément aux règles tarifaires - Des frais de service sont applicables.Dans les autres cas, veuillez contacter pshelpdesk@flyuia.com