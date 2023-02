"Un Lit au Pré" vise les 300 lodges ruraux à l’horizon 2027 🔑

Plus qu’un séjour à la ferme, les écolodges d'Un Lit au Pré veulent se positionner sur le segment de l’hébergement insolite, tel qu’en développe des entreprises comme Huttopia ou Nutchel.Les hébergements sont vastes, 45 m² pour 6 personnes maximum et des équipements confortables : cuisine, canapé, grande table à manger, literie de qualité, douche privative avec eau chaude et terrasse extérieure.Ils participent au tourisme durable et responsable, en étant assemblés en Hollande à partir de matériaux locaux et biosourcés.Construits sans fondation, ils n'occasionnent aucune empreinte au sol. Sans électricité, approvisionnés en circuits ultra-courts et facile d'accès, ils permettent de limiter l'empreinte carbone des séjours. Le mobilier, chiné dans sa grande majorité chez des brocanteurs, est recyclé dans une démarche d'économie circulaire.