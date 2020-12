V. Histoire des EDV : Georges Colson, premier "producteur" président du SNAV

Le nouveau ministre va accélérer le processus. Promulguée le 22 juillet 2009, la loi de développement et de modernisation des services touristiques est appliquée à partir du 1er janvier 2010.



Elle est en phase avec la Directive européenne sur les Services. Cette dernière, entrée en vigueur trois jours plus tôt, le 28 décembre 2009, établit un cadre juridique général qui favorise la libre circulation et la liberté d’établissement des services au sein de l’Union européenne.



La loi et ses décrets d’application mettent fin aux CDAT et aux quatre régimes (licence, habilitation, agrément, autorisation) au profit d’un seul régime déclaratif. C’est la fin de l’exclusivité des agences de voyages et l’ouverture à la vente par d’autres secteurs d’activités.



Tous ont obligation d’une immatriculation inscrite sur un registre unique géré par les services d’Atout France. L’aptitude professionnelle est considérablement allégée : une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an, un stage auprès d’un centre de formation de 300 heures.



La France maintient une responsabilité de plein droit aux agences de voyages. Elle reste le seul Etat membre à pousser aussi loin la défense du consommateur.



La loi Novelli maintient les fondamentaux : responsabilité civile et garantie financière. Il apporte une touche de modération à la "responsabilité de plein droit" en prenant en compte les plafonds d’indemnisation prévus par les conventions internationales.



Le mardi 10 décembre 2013, Georges Colson signe la nouvelle convention collective. Le document qui traînait dans les tiroirs depuis 1994 a demandé cinq années de travail.



Il actualise une convention collective devenue obsolète, assouplit la gestion du temps de travail et met en place pour tous les salariés une caisse de prévoyance doublée d'une couverture minimale pour les soins médicaux.



Cette signature est le dernier acte officiel de Georges Colson dans les bureaux de la place du Général Catroux, près du parc Monceau dans le 17e arrondissement parisien.