Vietnam Airlines : "Nous souhaitons rapidement revenir aux niveaux pré-covid" 🔑

Vous évoquez la Chine, et je dois vous dire que le pays est en train de rouvrir progressivement son marché. Nous nous apprêtons à reprendre les vols entre le Vietnam et la Chine. Cet hiver, les choses reviendront à la normale.



Concernant la reprise, elle dépend beaucoup des politiques mises en place par rapport à l’épidémie de Covid. Notre politique de vaccination a été efficace et nous a permis de rouvrir nos frontières assez tôt.



Déjà en terme de trafic domestique, la reprise est très forte et nous avons dépassé de 15 % les chiffres de 2019, c’est très impressionnant et il faut noter que la liaison entre Hô Chi Minh et Hanoï est devenue la deuxième la plus fréquentée du monde.



Notre pays est désormais prêt à accueillir les visiteurs, il n’y a plus de restrictions.

Je le pense. D’abord, et comme je vous l’ai indiqué parce que notre trafic domestique est revenu très fort et parce que le trafic long courrier est aussi sur une très bonne tendance.



Sur Paris, par exemple, nous avons déjà remis dix vols par semaine depuis la fin du mois de novembre. Il y a aussi une forte reprise sur nos liaisons avec Francfort, l’Australie, l’Asie du Sud et même comme je vous le disais la Chine. Le réseau de Vietnam Airlines est de nouveau actif.



IATA a récemment présenté ses prévisions du trafic mondial. L'association table un retour définitif à la normale en 2024. Nous sommes plus ambitieux. Nous souhaitons rapidement revenir aux niveaux de nos opérations pré-covid et pensons y arriver en 2023.