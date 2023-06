Villages Clubs du Soleil : "Être attractifs en termes de salaires a été notre priorité" 🔑

Pour la saison hiver 2023, nous avons déroulé un plan d’action en 4 points qui a concerné à la fois la fidélisation de nos collaborateurs, une présence offensive sur les jobboards et réseaux sociaux, la simplification du parcours candidat sur notre site emploi, et une révision de nos process de recrutement.Être attractif en termes de salaire a été notre priorité. Nous avons augmenté la durée hebdomadaire des contrats de l’encadrement intermédiaire, qui est passée de 35h à 39h.Le 13e mois a été mensualisé, auparavant, il était versé à la fin de la saison pour les saisonniers et en deux fois pour les permanents.Pour sécuriser le collaborateur, capitaliser son savoir-faire et limiter le turnover, nous proposons désormais aux chefs de service un contrat de travail saisonnier de 8 à 10 mois, intégrant l’hiver, l’intersaison et l’été en lieu et place d’un contrat d’hiver de 4 mois, possiblement renouvelable pour la saison d’été.Nous avons innové en termes d’événement et avons organisé à Marseille et Albertville une journée de recrutement que nous avons baptisé « Talent Game ». Même si la majorité des recrutements se fait aujourd’hui en distanciel, nous n’avons pas abandonné l’idée de rencontrer les candidats sur le terrain.Un Talent Game se déroule en général sur une journée et sur un de nos villages. Il prévoit différentes étapes, permettant de se découvrir dans un contexte de jeu et de convivialité. Les mises en situation des candidats au travers de plusieurs ateliers ludiques permettent d’avoir un retour sur les softskills du candidat, chose qui est moins perceptible lors d’un simple entretien oral.Nous avons retravaillé notre marque employeur . Les process de recrutement ont été revus. Nous avons analysé la manière dont nos salariés postulent et pour s’y adapter refondu notre site emploi.Pour le candidat, il faut que ça aille vite ! La procédure de dépôt des CV doit être simple. Ce sont des détails qui n’en sont pas.Sur le processus de recrutement, il y a une notion de timing, il faut traiter rapidement les candidatures sur les métiers en tension. Quand le contact est établi, il faut amener une réponse rapide au candidat.Nous nous sommes également interrogés sur la meilleure façon de valoriser notre culture d’entreprise. Elle passe par la qualité du management, les perspectives d’évolution, l’incarnation des valeurs : respect, solidarité, excellence.Le message est d’abord transmis par les collaborateurs déjà en poste. La première source de recrutement est le renouvellement des salariés, ensuite il y a une cooptation naturelle. Nos salariés sont des ambassadeurs informels.Nous avons également mis des actions de communication en place auprès de Pôle Emploi, des jobboards payants et réseaux sociaux. Il faut être là où les candidats sont. Nous avons des comptes sur Instagram, Facebook, Tik Tok. Les candidats de demain sont les tiktokers d’aujourd’hui.Aujourd’hui, plus de la moitié de notre effectif, soit 57%, à moins de 30 ans. 40% ont entre 20 et 25 ans.Dernière étape clef : l’accueil et l’intégration au sein de l’entreprise des nouveaux collaborateurs. Les Villages Clubs du Soleil ont toujours pris soin de cette étape fondamentale où la direction et les chefs de service doivent en peu de temps accueillir, informer, former et créer du lien. Le process est rodé et a fait ses preuves.