Vincent Pimont, nouveau directeur général du Peninsula Hong Kong

Jusqu'ici Vincent Pimont était directeur général du Peninsula Paris (© The Peninsula)
A compter du 1er janvier 2026, le Français Vincent Pimont sera Directeur général du The Peninsula Hong Kong.
Il y succèdera à Joseph Chong, Vice-Président Exécutif Régional Asie et Directeur général de The Peninsula Hong Kong, qui, lui, prendra la direction générale du complexe résidentiel hong-kongais The Repulse Bay, le 1er février.
Vincent Pimont a débuté sa carrière au sein du groupe en 2007 au Peninsula Beijing en tant que Directeur de l’hébergement, avant d’être promu Directeur d’hôtel en 2010.
En 2014, il a rejoint l’équipe d’ouverture de la première adresse européenne de la chaîne hongkongaise, The Peninsula Paris, en qualité de Directeur d’hôtel avant de retrouver le Peninsula Beijing en tant que Directeur général.
Sous sa direction, le Peninsula Beijing a bénéficié d’une vaste rénovation, devenant le seul hôtel composé exclusivement de suites au sein du portefeuille du groupe, prélude à de nombreuses distinctions, à l’image de l’étoile Michelin décernée à son restaurant gastronomique, JING.
Depuis 2022, Vincent Pimont était Directeur général du Peninsula Paris, un des douze "palaces" parisiens. Il y a mené un repositionnement stratégique en valorisant l’héritage historique de cet établissement tout en élevant l’expérience client à son plus haut niveau, notamment sur la scène gastronomique où brillent les deux étoiles de son restaurant L’Oiseau Blanc.
Sous sa direction, l’hôtel a également renforcé sa position d’adresse incontournable en Europe, tout en atteignant des performances commerciales remarquables, y compris pendant et après les Jeux Olympiques.
Hôtels Peninsula : un groupe spécialisé dans l'hôtellerie et les actifs commerciaux et résidentiels
Vincent Pimont prend donc la tête du plus ancien des hôtels Peninsula qui est aussi le plus ancien de Hong-Kong.
The Peninsula Hong-Kong a été créé dès 1928, par la famille juive irakienne Kadoorie qui après avoir fui, dans un premier temps en Chine, s'est installée à Hong Kong, alors sous tutelle britannique.
The Peninsula Paris qu'il dirigeait jusqu'ici, a été le premier adresse européenne de cette chaîne hongkongaise. Depuis, il a été rejoint, sur la scène européenne, par le somptueux The Peninsula Istanbul, puis par The Peninsula London. Ces deux dernières ouvertures ont porté à douze le portefeuille d'hôtels gérés dans le monde sous la marque The Peninsula.
La chaîne d'hôtels de luxe The Peninsula est gérée par Hongkong et Shanghai Hotels Limited, société holding d’un groupe également spécialisé dans la propriété, le développement et la gestion d’actifs commerciaux et résidentiels situés dans des emplacements clés en Asie, en Europe et aux États-Unis. Son portefeuille immobilier inclut : The Repulse Bay Complex, The Peak Tower et St. John’s Building à Hong Kong ; The Landmark à Ho Chi Minh-Ville, Vietnam ; et 21 avenue Kléber à Paris, France.
Ce groupe propose également des services dans les domaines du tourisme et des loisirs, de la vente au détail et d’autres services
