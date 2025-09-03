Vincent Pimont, nouveau directeur général du Peninsula Hong Kong

qui après avoir fui, dans un premier temps en Chine, s'est installée à Hong Kong, alors sous tutelle britannique.The Peninsula Paris qu'il dirigeait jusqu'ici, a été le premier adresse européenne de cette chaîne hongkongaise. Depuis, il a été rejoint, sur la scène européenne, par le somptueux The Peninsula Istanbul, puis par The Peninsula London. Ces deux dernières ouvertures ont porté à douze le portefeuille d'hôtels gérés dans le monde sous la marque The Peninsula.situés dans des emplacements clés en Asie, en Europe et aux États-Unis. Son portefeuille immobilier inclut : The Repulse Bay Complex, The Peak Tower et St. John’s Building à Hong Kong ; The Landmark à Ho Chi Minh-Ville, Vietnam ; et 21 avenue Kléber à Paris, France.