"Vis ma Vie", une initiative pour "créer une meilleure dynamique d'équipe"

Recruter de nouveaux collaborateurs, c'est bien. Mais garder ceux qu'on a, c'est encore mieux !Nous avons une politique RSE très forte chez Voyages d'exception, qui a d'ailleurs été récompensée par l'obtention du label "Agir pour un Tourisme Responsable" en septembre 2023, dont la composante sociale est cruciale.L'initiative "Vis ma vie" s'intègre dans cette politique. Chaque collaborateur, quelle que soit sa fonction, a la possibilité une fois par an, de partir sur l'un de nos voyages et croisières en tant qu'accompagnateur. Les salariés sont contents de le faire.Et c'est aussi un moyen pour eux deCe programme que nous avons mis en place depuis la sortie du Covid est vraiment gagnant-gagnant avec des salariés qui sont plus heureux et, je dirais, "transformés" par cette expérience.Nous développons également ce programme au niveau des services de l'entreprise. Par exemple, chaque salarié passe au moins une matinée par an au service "réservation" et au service "production".Je crois que cela concourt à aider chacun à mieux connaître les missions des autres salariés et permet de créer une meilleure dynamique d'équipe au sein de l'entreprise.