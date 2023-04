Visual Utopia : le touriste urbain a fait un rêve... 🔑

Un jour, on fera comme l’oiseau. Ça vit d’air pur et d’eau fraîche un oiseau. Enfin, pas seulement. Ça vit aussi d’arbres et de nature, de lombric et pour ça, force est de constater que nos modes de vie et la pollution qui en résulte n’aident pas. D’ailleurs, il y en a de moins en moins , des oiseaux. De l’air pur et de l’eau fraîche non plus, soit dit en passant.Mais revenons à nos moutons (oui bon).Pour le philosophe Thomas More (hé oui, on se cultive avec TourMaG), l’utopie c’est un lieu idéal, rêvé, qu’il imagine pacifique, démocratique et égalitaire, en réaction aux sociétés européennes de la Renaissance, qu’il voit comme malheureuses, guerrières, injustes, trop attachées au luxe et la propriété privée.