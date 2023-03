Vols secs, voyages à forfait : comment fonctionne le fonds de garantie danois ? 🔑

Non. Nous sommes une institution privée autonome opérant dans le cadre d'une loi danoise. Les prestataires de voyages enregistrés dans le fonds paient des frais de gestion qui couvrent nos coûts administratifs.

Si notre capital est insuffisant pour couvrir les créances en cas de faillite, nous devons obtenir un prêt bancaire. Avec l'accord de la commission parlementaire des finances, le ministre de l'industrie, des affaires commerciales et des finances peut fournir une garantie pour les emprunts que nous contractons pour remplir nos obligations.

"fonds de transport aérien"

Pendant un certain nombre d'années, toutes les compagnies aériennes quittant un aéroport danois ont versé une contribution de 2 DKK (0,27 Euro) par passager à l'autorité danoise de l'aviation civile et des chemins de fer.L'aviation civile transmettait les contributions au Fonds danois de garantie des voyages. Cette pratique s'est poursuivie jusqu'à ce que le capital duatteigne 100 000 000 DKK (13 423 200 euros).Si le fournisseur de transport aérien fait faillite, nous rapatrions tous les clients bloqués à l'étranger à cause de la faillite, à condition qu'ils soient partis d'un aéroport danois et qu'ils aient un billet de retour vers un aéroport danois qui a été annulé à cause de la faillite.S'il nous reste des fonds après avoir rapatrié tout le monde, nous payons les clients qui étaient censés partir après la faillite (s'ils prenaient un vol aller-retour entre le Danemark et l'étranger).Nous déduisons 1 000 DKK (134,23 Euros) par client. Si nous ne disposons pas de fonds suffisants pour couvrir ces créances à 100 %, nous les couvrons partiellement. Dans le cas d'une faillite où nous n'avons couvert que partiellement les clients non partis, le capital doit être reconstitué. Si le capital est inférieur à 75 000 000 DKK (10 067 325 Euros), la contribution de 2 DKK par passager sera à nouveau activée. Si le capital est inférieur à 25 000 000 DKK (3 354 827,46 Euros), la contribution sera de 4 DKK (0,54 Euro) par passager.