Voyages Fram : la Saga familiale du plus célèbre voyagiste français 🔑

Ce jeudi 25 novembre, cela fera 6 ans jour pour jour, que le Groupe Karavel-Promovac , a sauvé de la faillite Voyages Fram , l’un des plus célèbres sinon le plus célèbre des voyagistes français.Un sauvetage au terme d’une véritable course contre la montre.Un sauvetage qui a beaucoup fait causer dans les chaumières parce que c’était un acteur de la vente de voyage en ligne qui volait au secours d’Qui l’eût cru ? En sauvant une agence de voyages en perdition à Toulouse, en l’année de grâce 1949, quea bâti un empire sur le sur le. qui deviendra le numéro 3 des voyagistes français derrière les majors européens TUI et Thomas Cook.Nous allons parcourir ensemble toute cette fin de semaine, cette belle (mais aussi tragique) aventure humaine, aux accents chantants du pays de Nougaro, grâce àLa semaine prochaine nous évoquerons avec l'enquête d', la situation actuelle, car malgré le dépôt du 30 Octobre 2015,