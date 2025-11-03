Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois

Jeudi 13 mars Le Canada atlantique avec les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

Jeudi 27 mars Les incontournables de la randonnée au Canada

Jeudi 10 avril L'Ouest canadien avec la province de l'Alberta

Mardi 22 avril Les plus beaux voyages d'automne au Canada

Mardi 6 mai L'Est canadien avec la province de l'Ontario

Mardi 20 mai Voyages légendaires en train

Jeudi 5 juin L'Ouest canadien avec la province de la Colombie-Britannique

Jeudi 26 juin L'Est canadien avec la province du Québec

Jeudi 10 juillet Le Canada atlantique avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador

Mardi 30 septembre Les safaris animaliers dans le nord du Canada

Mardi 14 octobre Les expériences autochtones d’un océan à l’autre

Mardi 18 novembre Le bien-être et la cuisine canadienne