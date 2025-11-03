Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois

Ces webinaires sont une opportunité rare de dialoguer directement avec nos partenaires canadiens. Les présentations sont majoritairement en français, même si certaines pourraient être en anglais.
Inscrivez-vous via ce formulaire aux webinaires 2025, et notamment pour celui de novembre :
Mardi 18 novembre, cap sur le bien-être et la cuisine canadienne.
Tourisme Montréal et Destination Québec Cité vous donnent rendez-vous pour un voyage placé sous le signe de la détente et des saveurs. Deux villes emblématiques, deux ambiances différentes mais un même art de vivre : celui du Canada, naturellement accueillant et inspirant.
Montréal, métropole du bien-être et de la cuisine locale
Découvrez Montréal sous un angle unique : celui du bien-être et de la gastronomie, deux piliers qui font de la métropole une destination incontournable.
Commencez la journée au Bota Bota, spa flottant sur le fleuve Saint-Laurent, avant de poursuivre avec une balade gourmande au Marché Jean-Talon ou un tour culinaire à la rencontre des producteurs locaux.
En soirée, laissez-vous tenter par un dîner d’exception dans l’un des restaurants figurant au guide Michelin ou parmi les 50 meilleurs d’Amérique du Nord.
Montréal, c’est aussi une ville où le bien-être s’exprime partout : brunchs santé, ateliers culinaires, et espaces verts comme le Mont-Royal pour se ressourcer.
Cette présentation sera assurée par Geneviève Archambault, gestionnaire – relations médias et marché du voyage pour Tourisme Montréal.
Destination Québec Cité : la ville, la nature et l’art de vivre
Entre patrimoine, gastronomie et nature, la ville de Québec allie charme historique et évasion en plein air.
La ville offre un équilibre unique entre effervescence urbaine et sérénité naturelle : promenades dans le Vieux-Québec classé à l’UNESCO, pauses détente dans les spas nordiques environnants, ou découvertes culinaires mettant à l’honneur les produits du terroir québécois.
Tout près du centre-ville, forêts, chutes et montagnes offrent un cadre idéal pour des expériences bien-être et gourmandes. La ville de Québec est une destination d’évasion, authentique et savoureuse, où l’art de vivre québécois prend tout son sens.
Robert Lancup, délégué – relations médias et développement des affaires pour Destination Québec Cité, présentera les expériences phares de la région : escapades gourmandes, hébergements d’exception et rencontres passionnées avec les artisans locaux.
Une assiette garnie d'un œuf et de champignons savoureux au restaurant situé dans le Strøm spa nordique du Vieux-Québec, Québec © GouvQc Ghyslene Lablack
Préparez-vous à explorer le Canada avec nous : inscrivez-vous via ce formulaire !
Pour voir les sessions précédentes en replay, direction ce lien.
Pour rappel : Destination Canada créé ces nouveaux webinaires en collaboration avec ses partenaires canadiens. Les 13 thèmes abordés cette année sont :
|Jeudi 13 mars
|Le Canada atlantique avec les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
|Jeudi 27 mars
|Les incontournables de la randonnée au Canada
|Jeudi 10 avril
|L'Ouest canadien avec la province de l'Alberta
|Mardi 22 avril
|Les plus beaux voyages d'automne au Canada
|Mardi 6 mai
|L'Est canadien avec la province de l'Ontario
|Mardi 20 mai
|Voyages légendaires en train
|Jeudi 5 juin
|L'Ouest canadien avec la province de la Colombie-Britannique
|Jeudi 26 juin
|L'Est canadien avec la province du Québec
|Jeudi 10 juillet
|Le Canada atlantique avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador
|Mardi 30 septembre
|Les safaris animaliers dans le nord du Canada
|Mardi 14 octobre
|Les expériences autochtones d’un océan à l’autre
|Mardi 18 novembre
|Le bien-être et la cuisine canadienne
|Mardi 16 décembre
|Les secrets cachés du Canada en 2026
Bon à savoir :
L’objectif ? Offrir aux professionnels du tourisme français toutes les clefs pour mieux proposer à leurs clients un voyage de rêve au Canada !
Pour une aventure à travers 13 sessions captivantes où le Canada vous ouvre ses portes, inscrivez-vous via ce formulaire !
• Horaire : chaque webinaire se déroule de 15h à 16h.
• Accès : un lien de connexion vous est envoyé une semaine avant chaque session à l'adresse mail que vous avez indiquée dans le formulaire.
• Format interactif : jusqu'à trois intervenants canadiens animent chaque webinaire et répondent à une session de questions/réponses à la fin de chaque séance.
• Replay : chaque session est enregistrée et disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Un email de suivi vous fournit l'accès à la chaîne et également les contacts de nos partenaires pour toute correspondance future.
Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.
Contactez Malaury Mazal, assistante, pour en savoir plus sur les webinaires Canada !
www.MyCanada.fr
Retrouvez-nous sur :
