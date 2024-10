Yvon Peltanche : "l’IA offre des opportunités considérables" 🔑

Les Entreprises du Voyage Centre-Ouest, qui regroupe les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire ainsi que l’ex-Poitou-Charentes et le Limousin soit 22 départements, reste une région très dynamique puisque notre troisième convention réunira 95 personnes dont 47 immatriculations.



Le 3 avril 2024, nous étions 55 réunis à Nantes pour traiter des sujets de cybercriminalité et des fraudes bancaires. Le 18 juin à Tours, nous étions 41 pour aborder les sujets de la formation et de la valorisation des entreprises

l’art du prompt avec



Nous ne pouvons ignorer l’impact des nouvelles technologies, et en particulier de l’intelligence artificielle. Nous nous poserons la question suivante : comment l’IA peut-elle concrètement transformer nos entreprises ? Qu’il s’agisse de la gestion des données clients, de l’optimisation des opérations ou encore de la personnalisation des services, l’IA offre des opportunités considérables pour améliorer notre compétitivité. L’IA avait été un des thèmes majeurs abordés en 2023 à Djerba , cette année à la demande des adhérents nous aborderonsavec Arnaud Desmarets , consultant et formateur en intelligence artificielle, et d’ Olivier Roche , expert en création de trafic et en génération de prospects clients pour les entreprises du secteur du tourisme.Nous ne pouvons ignorer l’impact des nouvelles technologies, et en particulier de l’intelligence artificielle. Nous nous poserons la question suivante : comment l’IA peut-elle concrètement transformer nos entreprises ? Qu’il s’agisse de la gestion des données clients, de l’optimisation des opérations ou encore de la personnalisation des services, l’IA offre des opportunités considérables pour améliorer notre compétitivité.