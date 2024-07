Il n'y a pas de présélection ou d'adhésion préalable à Prime : il s'agit strictement d'un service facultatif auquel les clients doivent adhérer de manière proactive.



Nos clients ne peuvent devenir membres de Prime qu'en choisissant proactivement de s'inscrire au cours du processus de réservation, et tous les détails de l'abonnement sont affichés clairement et d'emblée, ce qui permet aux clients de prendre une décision en toute connaissance de cause.



Pour plus de transparence, nous proposons également une période d'essai gratuite pour permettre aux consommateurs de profiter des avantages du service sans frais pendant 30 jours,

D'ailleurs le mois dernier, L'association dénonce dans sa dernière enquête, l'usage de dark patterns dans les principaux sites internet consultés par les Français.En bonne place, des acteurs digitaux utilisant ces pratiques manipulatrices et interdites par l'Europe, nous retrouvons juste devant Booking et derrière la FNAC... eDreams Odigeo. L'association ne s'est pas limitée à une dénonciation publique, elle a saisipour condamner et mettre fin à ces pratiques." nous affirme un responsable du siège parisien de l'entreprise.En visualisant quelques captures écrans, nous remarquons alors que le tarif réduit proposé aux abonnés est toujours celui mis en avant par le site eDreams, celui non réduit se situe systématiquement en-dessous, il est aussi plus discret.Le client est donc proactif, mais doit être assez déterminé pour ne pas souscrire à l'abonnement. La DGCCRF et la Commission européenne trancheront.