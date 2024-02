A Marseille, l'agence Protour change de main 🔑

Le point de vente du boulevard Baille va également bénéficier d'un petit « lifting », tout comme la brochure, dont la nouvelle mouture sortira à l'été 2024.



« Nous aimerions rajeunir un peu la clientèle et également diminuer la part des individuels pour intégrer les clientèles groupes et les CSE  », poursuit Terence Vidal.



Un travail de prospection important pour le directeur commercial, qui pourra s'appuyer, au niveau de la production et de la vente, sur l'expérience des équipes Protour, notamment le directeur de l'agence Thierry Thomas, qui « connaît le système sur le bout des doigts  », nous indique Terence Vidal.



Avec cette feuille de route, l'offre Protour devrait opérer une montée en gamme - les autocars d'Azur Évasion étant relativement neufs et changés tous les 3 ans - impliquant une hausse tarifaire au 1er avril 2024. « Par exemple, une journée à la Jonquera ou au Perthus sera vendue 39€ au lieu de 34€ , précise Terence Vidal, et les départs ne seront garantis qu'à partir de 40 passagers  ».



Avec cette acquisition, Azur Évasion poursuit sa croissance. L'autocariste marseillais compte désormais entre 120 et 130 salariés, 70 véhicules et 4 dépôts à Marseille (9e et 11e arrondissements), Gignac-la-Nerthe et Peypin.



« Il y a un tel déficit d'offre dans la région que notre activité ne cesse de croître depuis 2007  », résume Terence Vidal. Cette année-là , Paul Rocca lance sa société avec un car d'occasion, qui lui permet de transporter les supporters lors de la Coupe du Monde de rugby.



En 2015, après avoir roulé sa bosse dans le transport occasionnel, il décide de diversifier l'activité d'Azur Évasion grâce au transport régulier. Aujourd'hui, ce dernier segment représente 45% du chiffre d'affaires contre 55% pour l'occasionnel et le tourisme.



« En 2023, nous avons presque atteint les 12 M€ de chiffre d'affaires. Notre croissance a été quasiment multipliée par 10 sur les dix dernières années  », poursuit le directeur commercial.