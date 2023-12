Provence : Sabardu Tourisme investit dans 12 nouveaux autocars🔑

Qu'Ă cela ne tienne. Pour Didier Sabardu, c'est toujours le client qui prime, et non le profit ou l'expansion Ă tout prix.



Le Groupe dispose d'une seule agence de voyages, située au rez-de-chaussée de son siège social. Les deux terrains tout autour font office de parkings (environ 200 places chacun) pour les clients. " Nous n'envisageons pas d'ouvrir une autre agence.



Les ventes se font essentiellement dans notre point de vente ou par téléphone. Notre clientèle traditionnelle, ce sont des seniors qui aiment le contact et avoir une relation plus personnalisée. D'ailleurs on ne peut pas réserver de voyages Sabardu sur notre site Internet. Nous l'utilisons comme vitrine, on peut y feuilleter la brochure, mais pas réserver ", explique le DG.



De même l'agence ne revend que très peu de voyages autres que ceux qu'elle produit. " Si nous proposons une croisière, nous allons, en règle générale, y ajouter la petite touche Sabardu, en incluant les transferts ou encore le forfait boissons négocié pour nos clients. Même dans nos voyages long-courrier, il y a toujours une dimension autocar ", poursuit Didier Sabardu.



En effet, pour apporter un certain confort à ses clients, le voyagiste assure les transferts en autocar. " Qu'il s'agisse d'une croisière ou d'un départ depuis un aéroport, nous leur proposons de se garer sur nos parkings et nous assurons la navette, pour leur éviter des frais de stationnement ou d'avoir à se faire emmener ", commente le directeur général.



Ces clients viennent des Bouches-du-RhĂ´ne, mais aussi du Vaucluse, du Var et pour certains de la DrĂ´me ou des Alpes de Haute Provence.