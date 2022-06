Aérien : Le retour à la normale est de plus en plus hypothéqué...

c’est moins de 0,4% du programme mondial, ce qui suggère que les compagnies aériennes gardent leur sang-froid au troisième trimestre,

Certains transporteurs semblent avoir du mal avec leurs paramètres de gestion des revenus. Sur des vols long-courriers semi-complets des sièges sont vendus trois ou quatre fois plus élevés qu’il y a quelques mois.



Il se peut à l'avenir que les consommateurs soient enfin plus soucieux des prix et à la recherche d’une bonne affaire,

Selon l'entreprise spécialiste des données de voyage,Une crise qui touche l'ensemble de l'industrie aéronautique.Du côté des agences de voyages et des tour-opérateurs, les équipes anticipent un été chaotique."Nous nous préparons à passer un été de galère ! Quand je vois ce que nous endurons seulement début juin, nous devons présager du pire pour juillet et août," nous soufflait alors Frédéric d’Hauthuille, le président-fondateur de Monde Authentique.Ainsi, au total près de 6,8 millions de sièges ont été supprimés jusqu’à la fin du mois de septembre.Si cela semble beaucoup, "" se veut rassurant OAG.Et ces suppressions vont aller crescendo, justifiées par les pénuries de main-d'oeuvre, mais aussi la flambée du pétrole, conduisant les directions des compagnies aériennes de supprimer les billets qui ne sont plus rentables au regard de la réalité économique actuelle." confesse OAG.