Aérien : avis de tempête dans le ciel austral ! 🔑

De son côté, après plusieurs appels du pied, Marc Rochet, représentant le duo Air Caraïbes et French Bee, est sur les rangs. Les discussions seraient là aussi entamées.



« French Bee et Air Austral sont complémentaires. En termes de business, je préfère me rapprocher de gens qui sont complémentaires plutôt que de ceux positionnés sur les mêmes segments de clientèle » , déclarait Marc Rochet lors d’une conférence de presse donnée en décembre 2021.



Que ce soit avec l’une compagnie ou l’autre, pour la direction d’Air Austral, l’enjeu est d’abord de signer un partage de code, ensuite de mettre en place une joint-venture commerciale.



Des projets qui pourraient aussi bien impliquer, à terme, des rapprochements capitalistiques, pour mieux concurrencer Air France qui, autant en termes de nouvelles routes et fréquences que de nouvelles coopérations commerciales, indique à TourMaG « ne rien avoir prévu à ce stade pour 2022 » .