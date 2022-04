Aérien : hausse du trafic et zéro émission nette sont-ils compatibles ?

Le monde est lancé dans une course contre la montre, dans laquelle il part loin derrière la ligne de départ.Le GIEC a donné 3 ans à l'humanité, pour agir et prendre des mesures, afin de limiter l'augmentation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Passé ce laps de temps et si rien n'est fait, le monde deviendra invivable.Pour l'heure et à l'image du film catastrophe Don't Look Up : Déni cosmique, la planète fait l'autruche.D'après Eurocontrol, Pour l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) croissance extrême et lutte pour la protection de l'environnement ne sont pas incompatibles.